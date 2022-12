Pogoda: Od zachodu do kraju wchodzi potężny i rozległy niż W poniedziałek południowo-wschodnia i wschodnia część Polski pozostawać będzie pod wpływem pogodnego wyżu z powietrzem pochodzenia arktycznego. Od zachodu do kraju wchodzi potężny i rozległy niż z ciepłym frontem i wilgotnym powietrzem polarno-morskim. Reklama - W poniedziałek na wschodzie pozostanie jeszcze pogoda zimowa, z większą ilością słońca, zachmurzeniem małym lub umiarkowanym i bez opadów. Pod koniec dnia zachmurzenie w środkowej części Polski będzie wzrastało do dużego. Na zachodzie już zachmurzenie duże, z postępującymi w głąb kraju, szczególnie po południu, bardzo krótkotrwałymi opadami śniegu, przechodzącymi bardzo szybko w opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Pod wieczór mogą to być już opady zwykłego deszczu - powiedziała synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska. Prognoza pogody. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h W poniedziałek na zachodzie kraju opady deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -6 st. C na wschodzie, około -1 st. C w centrum do 2 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 70 km/h, na Pogórzu Karpackim do 60 km/h, na wschodzie kraju porywy do 55 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy do 80 km/h. W rejonach silniejszego wiatru zamiecie śnieżne. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Pacek w "Gościu Wydarzeń": Na miejscu gen. Szymczyka zakończyłbym służbę Polsat News Reklama