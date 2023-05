Trzymał ciało w zamrażarce. Przyznał się do winy

Mężczyzna z Wielkiej Brytanii przez prawie dwa lata ukrywał ciało martwego współlokatora w zamrażarce. Został oskarżony także o korzystanie z jego karty bankomatowej. "Do przestępstwa miało dojść w wynajmowanym przez mężczyzn mieszkaniu w Cleveland Tower w centrum Birmingham" - czytamy na stronie Sky News.

71-letni John Wainwright zmarł we wrześniu 2018 roku. Jego ciało znaleziono w sierpniu 2020 roku. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona.

Jego współlokator, Damion Johnson, przyznał się przed sądem - potwierdził, że przez prawie dwa lata trzymał ciało w zamrażarce w mieszkaniu w wysokim bloku mieszkalnym.

Mężczyzna przyznał się do zarzutu uniemożliwienia zgodnego z prawem i godnego pochówku w okresie od 1 września 2018 r. do 22 sierpnia 2020 r. 52-latek zaprzeczył oskarżeniom dotyczącym użycia karty bankowej Wainwrighta do wypłacania pieniędzy z bankomatów, płacenia za towary i przelewania pieniędzy na własne konto.

Proces w sprawie Johnsona będzie kontynuowany w listopadzie. Mężczyzna przebywa na wolności, wyszedł z aresztu za kaucją.