Historyczny moment dla białoruskiej opozycji. Podpisano kluczowy dokument

- Dla wielu z nas nie jest to tylko szlak do wolności. To także szlak do domu. To ten szlak, którego nie możemy przejść pojedynczo, ale razem. I jestem wdzięczna Pułkowi Kalinowskiego za to, że zorganizował tą nadzwyczaj ważną konferencję. Jestem przekonana, że także odczuliście, jak ciężko jest zebrać wszystkich razem, jakiej cierpliwości to wymaga - mówiła Cichanouska.