Ocenia się że w strefie zagrożonej mieszka około 130 tys. osób.

Wulkan Fuego to prawdziwy olbrzym. Wznosi się na wysokość 3763 metrów i znajduje się w odległości zaledwie 35 km od stolicy Gwatemali, miasta o tej samej nazwie.

Ogromne ilości gazów

Wulkany emitują ogromne ilości gazów (choć na przykład dwutlenku wegla wydzielają sto razy mniej od emisji będącej skutkiem działania człowieka). Wulkaniczne emisje gazów są przejawem aktywności zachodzącej pod powierzchnią Ziemi, co pozwala naukowcom między innymiprzewidywać nadchodzace erupcje.

Od połowy 2000 roku kamery ultrafioletowe SO2 stały się ważnymi narzędziami do pomiaru emisji. Aby jednak można było prowadzić pomiary, niezbędna jest obecność wykwalifikowanego użytkownika, co ogranicza możliwość długoterminowego zbierania danych. Same kamery to kosztowne urządzenia, dlatego bardzo niewiele z nich jest instalowanych na stałe.