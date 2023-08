Groził, że zabije Bidena. Mężczyzna zastrzelony przez FBI

Wymiana ognia miała miejsce w środę około 6:15 rano czasu lokalnego. Wówczas agenci specjalni podjęli próbę doręczenia nakazu przeszukania rezydencji w Provo oraz aresztowania. Agenci mieli wydawać polecenia mężczyźnie, gdy nagle wycelował on w nich broń.

FBI: Poważnie traktujemy wymiany ognia z udziałem naszych agentów

Groził, że zabije Bidena. "Czyszczę z kurzu mój karabin"

Niektóre z gróźb miały miejsce tuż przed planowaną podróżą Bidena do Utah. "Słyszałem, że Biden przyjedzie do Utah" - można przeczytać w jednej z nich. "Wyciągam stary kombinezon i czyszczę z kurzu karabin snajperski M24".

W poniedziałkowym poście mężczyzna napisał: "Hej, FBI, nadal monitorujecie moje media społecznościowe? Sprawdzam, żeby mieć pewność, że mam pod ręką naładowaną broń na wypadek, gdybyście znowu wpadli". Jeden z wcześniejszych postów, także skierowany do agentów specjalnych brzmiał: "Do moich przyjaciół z federalnego biura idiotów: wiem, że to czytacie i nie macie pojęcia, jak blisko śmierci byli wasi agenci".