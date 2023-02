Działacz polskiej mniejszości na Białorusi i dziennikarz został skazany na 8 lat wwiezienia, z możliwością odbycia kary w kolonii o zaostrzonym rygorze - podaje BelTA.

Andrzej Poczobut, uznany dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywa w więzieniu od 25 marca 2021, co nawet przy obecnej skali represji politycznych na Białorusi, można uznać za jeden z haniebnych rekordów. W tym czasie ani razu nie miał możliwości, by zobaczyć się z bliskimi. Jedyną formą kontaktu z rodziną są listy. Świat Prześladowanie za polskość. "Zarzuty wobec Andrzeja Poczobuta są śmieszne"

Poczobut został oskarżony z dwóch artykułów kodeksu karnego Białorusi o "wzniecanie nienawiści" oraz wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. W październiku 2022 roku został przez władze wpisany na białoruską listę "osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną".

Aby złamać opór dziennikarza, w areszcie najprawdopodobniej zakażono go koronawirusem. Przetrzymywano go także w celi dla skazanych na śmierć.

Andrzej Poczobut sądzony za zamkniętymi drzwiami

Uznawany za polityczny proces Andrzeja Poczobuta rozpoczął się w sądzie w Grodnie 16 stycznia. Sędzia Dzmitryj Bubienczyk podczas pierwszej rozprawy postanowił, że postępowanie sądowe będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami.

Po rozpoczęciu procesu polskie MSZ po raz kolejny zaapelowało o uwolnienie Poczobuta, podkreślając, że jest on niewinny, a prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest motywowane polityczne. Resort spraw zagranicznych zapewnia, że władze RP stale podejmują działania, w tym niepubliczne, na rzecz uwolnienia aktywisty polskiej mniejszości.

- Andrzej siedzi za działalność w Związku Polaków na Białorusi, za działalność na rzecz odrodzenie polskości na Białorusi i za swoją pracę dziennikarską. To nie pierwsza jego sprawa. Generalnie reżim sądzi go za jego dzielną i niezłomną postawę - powiedział Interii Marek Zaniewski ze Związku Polaków na Białorusi.



Zarzuty wobec Polaka określił jako "śmieszne". - Andrzej jako dziennikarz obiektywnie opisywał rzeczywistość białoruską. Po wyborach prezydenckich w 2020 roku skala represji była ogromna i nie każdy miał odwagę, by mówić światu głośno o tym, co naprawdę dzieje się na Białorusi. Andrzej taką odwagę miał i za to został uwięziony - podkreślił Zaniewski.



