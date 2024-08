Burzliwe posiedzenie tureckiego parlamentu zakończyło się bójką. Kiedy poseł opozycji Ahmet Sik wzywał, aby dopuścić do zgromadzenia osadzonego w więzieniu Cana Atalaya, polityk partii rządzącej wszedł na mównicę i popchnął go na ziemię. Do przepychanek natychmiast dołączyli pozostali zgromadzeni na sali. Przewodniczący Republikańskiej Partii Ludowej ocenił, że zachowanie było "haniebne".