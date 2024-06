Bójka we włoskim parlamencie. Polityk opuścił salę na wózku inwalidzkim

We włoskiej Izbie Deputowanych doszło do bójki. Do sieci trafiło nagranie pokazujące szarpaninę kilkudziesięciu polityków. Jak przekazały włoskie media, podczas awantury ucierpiał jeden z deputowanych - salę opuścił na wózku inwalidzkim. Parlamentarzysta oskarżany o rozpoczęcie awantury nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że chciał uderzyć swojego oponenta, lecz nie trafił. Nagrania zostaną poddane analizie.