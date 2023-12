Bezdzietność w Polsce. Alarmujące dane o młodych Polakach

"Fundacja Allianz postanowiła zbadać postawy młodych dorosłych , bo - jak uzasadnia - 'w nadchodzących latach i dekadach to oni będą wyznaczać kierunek, w którym podążą ich kraje' . Badanie oparło się na 34 wywiadach grupowych i 10 tys. ankiet" - wyjaśniono w "Rzeczpospolitej", na łamach której pojawiło się badanie.

"Zrozumienie dla nieposiadania dzieci jest w Polsce rekordowo wysokie" - napisano. Okazuje je 86 proc. Polaków w wieku od 18 do 39 lat. "To więcej niż we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Grecji - wynika z badania Fundacji Allianz, przeprowadzonego z instytutem SINUS w pięciu krajach" - czytamy w dzienniku.