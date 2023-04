101-letni lekarz Christian Chenay pomimo zaawansowanego wieku nadal przyjmuje pacjentów. Swój staż medyczny rozpoczął w czasie II wojny światowej. Samorząd uhonorował go nagrodą za długą karierę medyczną.

Nagroda za długą karierę dla 101-letniego lekarza

- To bardziej praca społeczna niż medyczna - mówi Chenay dziennikowi "Le Parisien", wskazując, że w regionie brakuje lekarzy, stąd jego długa aktywność zawodowa.

Najczęściej jego pacjenci zgłaszają się po recepty, ale lekarz, korzystając z nowocześniejszych technologii, uruchomił niedawno również zdalne konsultacje. Pod swoją opieka ma wciąż 425 pacjentów - relacjonuje "Le Parisien".

"Widzisz zarejestrowanych? To pacjenci stuletniego lekarza, który w wieku prawie 102 lat jest zdeterminowany, by nikogo nie zostawić. Rzadko się zdarza, by towarzyszyć pacjentom przez 70 lat" - cytuje słowa lekarza dziennik "Le Parisien".

101-letni lekarz otrzymał nagrodę. Pracował przy dwóch epidemiach

W 2020 roku w czasie pandemii COVID-19 Cheney, określający się jako pobożny katolik, opiekował się domem opieki dla zakonników. - Na początku nie byliśmy zaszczepieni, nie mieliśmy masek, miałem szczęście, że się nie zaraziłem - tłumaczy dziennikowi Chenay.

W czasie II wojny światowej jako lekarz-stażysta Chenay został przymusowo zmobilizowany przez Niemców do leczenia epidemii tyfusu. Wspomina, że warunki pracy były ciężkie i brakowało podstawowych narzędzi i leków.

Chenay we wtorek otrzymał odznaczenie Rady Departamentu Doliny Marny za długie wykonywanie zawodu lekarza. Zapytany o sekret swojej długowieczności i dobrej formy Chenay odpowiedział, że "nie ma tajemnic. Zawsze jadłem nieregularnie i niezbyt dużo, prawie zawsze robię dwie rzeczy w tym samym czasie".