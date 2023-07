Dominikana. Samolot miał usterkę, wystartował. Musiał lądować awaryjnie

Według ustaleń mediów problemy z samolotem lecącym do Bostonu zgłaszane były już wcześniej . Jak czytamy, awaria maszyny doprowadziła początkowo do opóźnienia lotu o prawie trzy godziny. Powodem miało być podejrzenie usterki systemu klimatyzacji .

Samolot JetBlue bez klimatyzacji. "Ludzie zaczęli mdleć"

Jak przekazał, temperatura w samolocie osiągnęła wartość 96 stopni w skali Fahrenheita (ok. 35 st. C), przez co część pasażerów zaczęła mdleć. Konieczne okazało się ich przewiezienie do szpitala.

Samolot bez klimatyzacji. JetBlue przeprasza

Do sprawy odniósł się także rzecznik prasowy linii JetBlue, który potwierdzi, że samolot do Bostonu miał problemy z klimatyzacją. "W środę lot JetBlue 1924 z Santiago w Dominikanie do Bostonu wrócił do Santiago wkrótce po starcie, po ustaleniu, że pokładowy system kontroli klimatyzacji nie działa odpowiednio" - napisał w oświadczeniu do mediów.