Zamieszki w Dublinie. Prawicowi demonstranci starli się z policją

Miejsce zbrodni zostało zamknięte przez służby, mimo to wieczorem przez policyjne bariery przedarła się około 50-osobowa grupa protestujących przeciwko migrantom. Zebrani zaatakowali funkcjonariuszy irlandzkiej policji - rzucali w nich butelkami, odpalonymi racami i flarami, doszło do bójek. Niektórzy protestujący rzucili się do niszczenia radiowozów - co najmniej jeden z nich spłonął, podpalono też dwa piętrowe autobusy. W wyniku zamieszek w pobliskim hotelu i restauracji McDonald's wybito szyby.