W niedzielę Korea Północna oddała kolejne strzały w kierunku morza na północ od wyspy Yeongpyeong, należącej terytorialnie do Korei Południowej - podaje agencja Yonhap. Jak dodano, ćwiczenia północnokoreańskiego wojska miały miejsce około godz. 16:00 czasu lokalnego.

Korea Północna prowadzi do eskalacji. Wystrzelono kolejne pociski

Do sytuacji odniosła się siostra Kim Dzon Una, Kim Yo Jong, która stwierdziła, że "Korea Północna natychmiast rozpocznie atak wojskowy w odpowiedzi na jakąkolwiek prowokację" ze strony Południa. Podkreśliła, również, że "blokada spustu Koreańskiej Armii Ludowej została zniesiona" .

Agencja Reutera przypomina, że w piątek Korea Południowa przeprowadziła własne ćwiczenia w pobliżu spornej granicy, co było odpowiedzią na działania Północy. Po sobotnich wydarzeniach Yonhap przyznała, że kraj nie ma w planach ponowienia odpowiedzi.

Narasta napięcie wokół strefy granicznej

Niedziela jest kolejnym dniem, kiedy Korea Północna kontynuuje ostrzał terenów granicznych z Koreą Południową, prowadząc tym samym do eskalacji napięcia pomiędzy stronami. W sobotę opisywaliśmy, że Korea Północna wystrzeliła około 60 pocisków artyleryjskich.

W piątek zaś liczba ta była znacznie większa - odnotowano 200 pocisków wystrzelonych z terytorium kraju Kim Dzon Una. Do tych wydarzeń odniósł się Pekin, bliski sojusznik Pjonjangu. Chińska dyplomacja zaapelowała do obu stron o "powściągliwość". - To akt prowokacji, który eskaluje napięcie i zagraża pokojowi na Półwyspie Koreańskim - ocenił wówczas rzecznik południowokoreańskiego połączonego sztabu wojskowego.