Jak przekazało w krótkim oświadczeniu Południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS), Korea Północna miała wysadzić część dróg Gyeongui i Donghae na północ od wojskowej linii demarkacyjnej. Do zdarzenia miało dojść we wtorek ok. godz. 12 czasu lokalnego. Wcześniej Seul ostrzegał na forum międzynarodowym, że Pjongjang przygotowuje się do zniszczenia szlaków komunikacyjnych.