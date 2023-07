Wysokie ceny dają się Niemcom we znaki. Według najnowszych badań Eurostatu coraz więcej mieszkańców kraju nie stać na pełnowartościowy posiłek co drugi dzień. Kryzys najbardziej dotyka osoby samotnie wychowujące dzieci. Politycy lewicowego Die Linke atakują niemiecki rząd za to, że nie przeciwdziała eksplozji cen.