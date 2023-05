Przekazał także, że Gwardia Narodowa z Teksasu zaprzeczyła, jakoby żołnierka była jednym z jej żołnierzy. Zamiast tego "ma być członkinią Sił Zbrojnych z Missouri, działającą na rozkaz rządu federalnego i współpracująca ze Strażą Graniczą".

USA. Tysiące migrantów na granicy. Zamieszanie z przepisami

Nagranie wywołało lawinę komentarzy w sieci. Widzowie zwracali uwagę m.in. na to, że wygląda to "śmiesznie" oraz że "trudniej dostać się do najlepiej zabezpieczonych budynków biurowych".

Wideo pojawiło się po tym, jak na jaw wyszło, iż od października zeszłego roku zostało zarejestrowanych 530 tys. tzw. "uciekinierów" - czyli imigrantów, którzy w sposób nielegalny przedostali się do kraju, ale ich nie ujęto.

W nocy z czwartku na piątek, tuż przed wygaśnięciem przepisów tzw. Title 42, które regulowały napływ azylantów do Stanów Zjednoczonych w czasie pandemii koronawirusa, na granicy z Meksykiem zapanował chaos.

Jak podawała wcześniej agencja Reutera, "w ostatnich dniach tysiące migrantów przeszło przez rzeki, wspięło się na mury i nasypy, aby przedostać się na amerykańską ziemię. Niektórzy oddali się w ręce urzędników granicznych. Inni próbowali przejść niezauważeni".