Działa jak "listonosz Putina". Biały Dom niezadowolony z wysłannika

O niezadowoleniu z pracy Witkoffa piszą dziennikarze "New York Post", powołując się na anonimowe źródła bliskie władzom w Białym Domie.

Jak podkreślono, jednym z podstawowych problemów specjalnego wysłannika Donalda Trumpa jest brak dobrych i doświadczonych współpracowników. Finalnie prowadzi to do sytuacji jaką mieliśmy niedawno w Moskwie, kiedy to amerykański urzędnik był na rozmowach sam, przeciwko trzem przedstawicielom Kremla.