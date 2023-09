Rzecznik prasowy Kremla w rozmowie z rosyjskimi mediami krótko odniósł się do zbliżających się wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej.

Zdaniem Pieskowa, nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska Władimira Putina co do startu na kolejną kadencję, jednak jeśli takowa decyzja zostanie ogłoszona, to niemal z automatu oznaczać będzie brak szans dla pozostałych kandydatów.