Protesty w Bangladeszu trwają od lipca. Początkowo demonstrantami byli głównie studenci, którzy domagali się m.in. niesienia systemu parytetów, gwarantującego 30 proc. stanowisk w służbie cywilnej rodzinom weteranów wojny o niepodległość z 1971 roku. Zgromadzeni chcą, by o stanowiskach decydowały kompetencje, a nie rodowód.

Bunt wybuchł również ze względu na wysoką stopę bezrobocia wśród najmłodszej części społeczeństwa, co doprowadziło do tego, że do studentów dołączyli inni obywatele. Reklama

Protesty w Bangladeszu. Liczba ofiar rośnie

W niedzielę protestujący zaatakowali w stolicy uniwersytet medyczny, domy i urząd, słychać było strzały i wybuchy. Policja użyła gazu łzawiącego i kul gumowych, by rozproszyć dziesiątki tysięcy demonstrantów, którzy domagają się dymisji premier kraju.

Rząd wprowadził godzinę policyjną oraz trzydniową przerwę w pracy. - Ci, którzy protestują na ulicach to nie studenci, ale terroryści, którzy chcą zdestabilizować kraj - stwierdziła szefowa rządu po naradzie komitetu do spraw bezpieczeństwa. Zaapelowała o to, by "twardą ręką" rozprawić się z "terrorystami".

W Bangladeszu około jedna piąta liczącej 170 mln populacji nie pracuje bądź nie ma dostępu do edukacji.

Do tej pory wiadomo, że zginęło co najmniej 300 osób. Tylko w niedzielę ofiar było 94, w tym 13 policjantów. Do protestów doszło w 39 z 64 dystryktów. W ostatnich tygodniach aresztowano 11 tys. osób.

Demonstranci zapowiadają jeszcze większe protesty

Demonstranci zapowiadają, że mimo krwawych starć ze służbami nie przestaną walczyć o kraj. "Rząd zabił wielu studentów. Nadszedł czas na ostateczną odpowiedź" - oświadczył koordynator protestów Asif Mahmud w komunikacie zamieszczonym w niedzielę wieczorem na social mediach. "Przyjedźcie do Dhaki i zajmijcie stanowiska na ulicach" - dodał. Reklama

Na ulicach mają zostać rozmieszczone ciężkie oddziały żołnierzy i policji, które będą patrolować kluczowe drogi i barykadować drogi prowadzące do biura premier Sheikh Hasiny.

Źródło: PAP, AFP

