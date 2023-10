Musk dyskutuje z unijnym komisarzem. "Proszę, wymień naruszenia"

Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Thierry Breton poinformował kilka dni temu o wysłaniu pisma do X w związku z doniesieniami o wykorzystywaniu platformy do rozpowszechniania nielegalnych treści i dezinformacji dot. ataku Hamasu na Izrael. Podobne dokumenty zostały wysłane do zarządców YouTube'a i TikToka.

"Doskonale zdajesz sobie sprawę ze zgłoszeń użytkowników - i władz - dotyczących fałszywych treści i gloryfikacji przemocy. Do was należy pokazanie, że postępujecie zgodnie z tym, co mówicie" - odpowiedział polityk. Zapewnił, że jego zespół jest gotowy do współpracy z portalami społecznościowymi i będzie "rygorystycznie egzekwować" przestrzeganie zasad DSA.