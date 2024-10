Było to możliwe dzięki interwencji matki zmarłego, która zgłosiła się do śledczych w Munster.

Niemcy. Zidentyfikowano drugiego Polaka

Przekazana do badania próbka DNA kobiety potwierdziła, że ciało należy do jej 23-letniego syna.

Okazuje się, że był on kolegą zidentyfikowanego pod koniec września mężczyzny, którego ciało znaleziono w tym samym miejscu.

Niemcy. Ciała Polaków w kukurydzy

Na ciałach mężczyzn miała znajdować się niewielka ilość substancji wykorzystywanych do produkcji narkotyków, a także ślady kokainy i amfetaminy, lecz nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy to te środki przyczyniły się do ich śmierci.