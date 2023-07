Chwile grozy w parku rozrywki. Ludzie utknęli na szczycie kolejki górskiej

Pasażerowie kolejki górskiej w parku rozrywki w Southend (hrabstwo Essex, Wielka Brytania) przeżyli chwile grozy podczas przejażdżki. Przejazd przebiegał normalnie, do momentu, aż chwilę później maszyna zatrzymała się, a osiem osób zostało uwięzionych w powietrzu , kiedy zbliżali się do 22-metrowego wierzchołka.

Wielka Brytania: Awaria kolejki górskiej. Ludzie uwięzieni nad ziemią

"New York Post" podaje, że według relacji świadka, pasażerowie przebywali nad ziemią około 45 minut w pozycji poziomej - wszystko przez to, że ratownicy musieli podpiąć wszystkie osoby do uprzęży, aby bezpiecznie sprowadzić je na platformę podnośnika.