Awaria kolejki górskiej. Kilka godzin wisieli głowami w dół

Uczestnicy przejażdżki kolejką górską w USA dobrze się bawili do momentu, kiedy to doszło do poważnej awarii. Osiem osób, spośród których siedmioro to dzieci, zawisły głowami w dół i czekały ponad cztery godziny na ratunek. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać całe zdarzenie i uwięzione w wagonikach osoby.

