Marynarka wojenna USA miała najpotężniejsze okręty nawodne na świecie. Ale opierała się na nich zbyt długo - ocenia The Telegraph. Ostatnie krążowniki mają zostać wycofane w 2029 roku. Do tego czasu ich utrzymanie będzie kosztować tyle co zakup dwóch nowych niszczycieli. Kosztowna była również modernizacja okrętów, którą nazwano "katastrofą marynarki wojennej USA".