Szybko pojawiły się podejrzenia, że matka Alexa - Melanie i jego dziadek David uciekli, żeby żyć w komunie duchowej w Maroku. Melanie już wcześniej próbowała "alternatywnego stylu życia" i nie pozwalała chłopcu chodzić do szkoły, dlatego prawo do opieki otrzymała jego babcia Susan Caruana.

Alex Batty odnaleziony po sześciu latach. Pomógł kierowca

- Spędzili razem trzy godziny, a chłopak opowiedział mu swoją historię - powiedział Remi Buhagiar z gazety "La Depeche". - Powiedział, że przez ostatnie lata mieszkał w wędrownej komunie . Nie był do niczego zmuszany, ale przyznał, że uważa swoją matkę za nieco dziwną. Zdecydował, że nie chce takiego życia - relacjonował dziennikarz.

Chłopiec miał żyć we Francji od dwóch lat i mieszkać w dolinach Pirenejów razem z członkami komuny. Jak wskazało BBC, region u podnóża tych gór często przyciąga osoby uciekające od normalnego życia.

W pewnym momencie Alex zapytał kierowcę, czy może skorzystać z jego telefonu, żeby wysłać wiadomość do babci i dać jej znać, że jest cały i zdrowy. Jego planem było dotarcie do dużego miasta z brytyjskim konsulatem. Ponieważ chłopak był spragniony i miał za sobą długą drogę, kierowca postanowił odwieźć go na posterunek policji. Z kolei francuskie służby skontaktowały się z Brytyjczykami.