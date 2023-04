Sąd w Xuzhou w prowincji Jiangsu skazał Donga Zhimina na dziewięć lat za torturowanie i nielegalne uwięzienie kobiety. Pięć innych osób dostało kary od ośmiu do 13 lat za jej uprowadzenie, sprzedaż i uwięzienie.

Ofiarę określaną w aktach sądowych jako "Little Huamei" kilkakrotnie porwano i sprzedano. Ostatniemu porywaczowi urodziła również ona ośmioro dzieci.

Pierwszy raz zabrano ją z rodzinnej prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach na początku 1998 roku. Sprzedano ją wówczas rolnikowi z Jiangsu, prowincji na wschodnim wybrzeżu, za równowartość 1180 dolarów. Następnie kobieta zniknęła w połowie 1998 roku, po czym zauważono ją w prowincji Henan w środkowych Chinach, gdzie sprzedano ją handlarzom ludźmi za równowartość 700 dolarów - czytamy na stronie CNN.

Następnie - pod koniec tego samego roku - ci sami handlarze zabrali ją z powrotem do Jiangsu i sprzedali Dongowi Zhiminie i jego ojcu - znów - za 1180 dolarów.

Torturowana kobieta w Chinach. Miała na szyi łańcuch

Sądowe akta mówią o tym, że w okresie od 1999 do 2017 roku kobieta "była w stanie zadbać o siebie i komunikować z innymi". Potem jej oprawca zamknął kobietę w pokoju bez dostępu do słonecznego światła, prądu i bieżącej wody. Dodatkowo zakuł ją w łańcuch. W latach 1999-2020 "Little Huamei" urodziła mężczyźnie ośmioro dzieci. Zdiagnozowano u niej również schizofrenię.

Sprawa wywołała burzę w chińskich mediach społecznościowych po tym, jak w internecie pojawiły się filmy przedstawiające kobietę przykutą łańcuchem.

Lokalne władze początkowo twierdziły, że handel ludźmi nie miał miejsca, ale w ubiegłym roku postawiono zarzuty karne po tym, jak rząd centralny utworzył specjalny zespół śledczy do zbadania sprawy.