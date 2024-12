Opozycyjna Partia Demokratyczna (DP), która ma większość w południowokoreańskim parlamencie, ogłosiła w środę, że natychmiast rozpocznie procedurę impeachmentu wobec prezydenta, jeśli nie poda się on do dymisji. To reakcja na ogłoszenie, a następnie zniesienie przez Juna stanu wojennego. Ruch prezydenta krytykują też posłowie jego partii, a co najmniej dziesięciu wysokich rangą doradców prezydenta złożyło rezygnację. Taki sam zamiar mają według mediów ministrowie rządu.