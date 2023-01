Były prezydent Brazylii w szpitalu. Wcześniej potępił atak na urzędy

Oprac.: Harald Kittel Świat

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro trafił w poniedziałek do szpitala w Orlando na Florydzie z powodu bólu brzucha - podała brazylijska gazeta "O Globo". Agencja Reutera podała, że nie ma powodu do obaw o jego zdrowie. Bolsonaro wyjechał do USA na dwa dni przed zaprzysiężeniem swego następcy Luiza Inacio Luli da Silvy. Zwolennicy byłego prezydenta od soboty atakują państwowe instytucje. Trwają zamieszki i aresztowania.

Zdjęcie Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro / Bruna Prado/Associated Press / East News