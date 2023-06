Roman został zakuty w kajdanki i spędził noc w więzieniu, a policja odebrała mu klucze do mieszkania i przekazała je dzikiemu lokatorowi, a jego siostrze Laurze poradziła usunąć samochód z garażu.

Rodzeństwo jest zdesperowane. - Nie rozumiem, jestem ofiarą, a traktują mnie jak przestępcę - powiedział Roman, który obecnie mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Jednak w lecie straci zasiłek dla bezrobotnych i nie będzie w stanie płacić 500 euro miesięcznie za wynajem. - Co mam zrobić - zamieszkać pod mostem czy też zająć jakieś mieszkanie? - zapytał w rozmowie z telewizją Antena3.

Dzikie lokator okupuje mieszkanie

Roman i jego siostra odziedziczyli nieruchomość w centrum Sewilli po ojcu; mieszkanie dobrze wyposażyli i przechowują w nim wszystkie swoje rzeczy, w tym ważne pamiątki. Siostra używała mieszkania dwa razy w tygodniu, kiedy przyjeżdżała z pobliskiej wioski do lekarza, a Roman zamierzał przeprowadzić się tam na stałe w lecie, gdy straci zasiłek dla bezrobotnych.

Jednak dziki lokator pokrzyżował te plany. - To było na początku grudnia, próbowałem otworzyć drzwi, ale klucz nie wchodził do zamka - opowiadał Roman - Myślałem, że może siostra zostawiła klucz od wewnątrz i zadzwoniłem po ślusarza. Okazało się, że w mieszkaniu przebywa dziki lokator, który pokazał umowę o wynajem - sfałszowaną, co później zostało potwierdzone przez sąd. Policja stwierdziła, że nie może nic zrobić.

Dziki lokator przyszedł z policją

Następnego dnia właściciel wszedł do swojego mieszkania pod nieobecność dzikiego lokatora. Widział wcześniej, jak ten wychodził, wynosząc kilka toreb i myślał, że to koniec problemów. Jednak wkrótce lokator powrócił z czterema policjantami i dokumentem najmu.

Policjanci zapytali Romana, czy wymienił zamki, wylegitymowali go i zakuli w kajdanki. - Zabrali moje klucze i przekazali je dzikim lokatorom - powiedział telewizji właściciel mieszkania.

Dziki lokator jest znany sąsiadom, gdyż wcześniej wynajmował mieszkanie naprzeciwko, ale przestał płacić i miał wyznaczoną datę eksmisji. Teraz przeniósł się do mieszkania Romana i na nim zarabia, wynajmując pokoje przez Airbnb. Dodatkowo pobiera emeryturę w wysokości 900 euro.

Noc w więzieniu

Po spędzeniu nocy w więzieniu Roman został zwolniony. Sąd zamknął sprawę po stwierdzeniu, że mieszkanie jest własnością rodzeństwa, a lokator miał nielegalną umowę najmu. Poszkodowani zwrócili się do sądu o eksmisję lokatora, ale wobec braku decyzji w tej sprawie nie mogą odzyskać mieszkania i wydają oszczędności na wynajem.

W Hiszpanii w roku 2022 odnotowano 16 726 skarg o nielegalne zajęcie mieszkania, najwięcej w Katalonii i Andaluzji - poinformowała telewizja Telecinco.

- Podyktowane lewicową ideologią prawo chroni "okupas". Tysiące rodzin ponoszą straty i cierpią na różne zaburzenia psychiczne, gdyż prawo broni przestępców. Są bezkarni, a zajmowanie mieszkań odbywa się bez konsekwencji, bez sankcji, z czego korzystają zorganizowane i dobrze poinformowane mafie - powiedział w rozmowie z Tony Miranda, przewodniczący krajowej organizacji osób poszkodowanych przez dzikich lokatorów (ONAO).

- Obecny rząd wspiera dzikich lokatorów, a mafie przestępcze korzystają z tego, włamując się do mieszkań, zajmując je, a później nawet podnajmując za opłatą - dodał.

- Dobrze zorganizowane mafie lokatorskie dołączyły do tradycyjnych ruchów anarchistycznych i antysystemowych, promujących zajmowanie cudzych nieruchomości w celu rzekomej ochrony praw osób bez dachu nad głową, podczas gdy państwo zaniechało prowadzenia mieszkaniowej polityki socjalnej - podkreślił Miranda.

Hiszpańskie media często informują o przypadkach rażących nadużyć ze strony dzikich lokatorów i trudnej sytuacji właścicieli mieszkań. O podobnych sprawach rozgrywających się w Polsce informowaliśmy również w Interii. Czytaj więcej: Z premedytacją wykorzystują dziurawe prawo. "Teraz będziesz mnie utrzymywał" .