Ambasador Wielkiej Brytanii w Meksyku Jon Benjamin został odwołany ze stanowiska w związku ze skandalicznym incydentem, do którego miało dojść w kwietniu. Jak relacjonuje "Financial Times", zdarzenie miało miejsce w trakcie podróży służbowej do Durango i Sinaloa - dwóch północnych stanów Meksyku słynących z intensywnej działalności karteli narkotykowych.