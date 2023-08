Nicole de Moor, belgijska sekretarz stanu ds. azylu i migracji , ogłosiła we wtorek, że państwo zaprzestanie zapewniać samotnym mężczyznom ubiegającym się o azyl w Belgii miejsca w sieci schronisk Fedasil. Nowe rozwiązanie ma działać tymczasowo, jednak już teraz decyzja rządu wzbudziła protesty organizacji prawniczych i polityków.

Belgijskie schroniska dla uchodźców. Nie ma miejsc dla samotnych mężczyzn

Fedasil to instytucja odpowiedzialna za przyjmowanie do swoich ośrodków osób ubiegających się o azyl w Belgii. Organizacja odpowiada też za opiekę małoletnich cudzoziemców bez opieki.

Teraz prowadzone przez nią schroniska nie są już dostępne dla samotnych mężczyzn, nowych uchodźców, którzy chcą ubiegać się o azyl w tym kraju. To jednak nie pierwszy taki ruch ze strony rządu, który zmaga się z napływem uchodźców i imigrantów. Jak podaje dziennik "The Brussels Times", już od października 2021 roku dostęp do schronisk Fedasilu był dla mężczyzn ograniczony - pierwszeństwo w otrzymaniu schronienia mają rodziny oraz osoby nieletnie.