Potrzebny jest nowy lider konserwatystów i nowy premier - mówił w czwartek Boris Johnson, podając się do dymisji. - W polityce nikt nie jest niezastąpiony. Nowemu liderowi bądź liderce będę pomagał na tyle, na ile będę mógł - dodał.

- Jestem niezwykle dumny z tego, co osiągnęliśmy - stwierdził Johnson. Wspominał przeprowadzenie kraju przez pandemię, zniesienie lockdownów, postawienie się agresji rosyjskiej w Ukrainie. Zwrócił się też do narodu ukraińskiego, deklarując wsparcie "tak długo, jak będzie trzeba".

- Do narodu brytyjskiego zwracam się tymi słowami: wiem, że będzie wiele osób, które odetchną z ulgą, kilka będzie zawiedzionych, ale dziś żegnam się z najlepszym stanowiskiem, najlepszą pracą na świecie - tłumaczył Johnson.

W czwartek rano stacja Sky News podała, że na Downing Street przygotowywane jest oświadczenie o rezygnacji premiera Borisa Johnsona. Rzecznik szefa rządu zapowiedział także wtedy, że brytyjski premier Boris Johnson jeszcze tego samego dnia wygłosi przemówienie do narodu, podczas którego ogłosi rezygnację. Również w czwartek rano nowy brytyjski minister finansów Nadhim Zahawi wezwał Johnsona do ustąpienia ze stanowiska.

Johnson miał także rozmawiać z królową Elżbietą II przed planowaną rezygnacją - podał Reuters, który informował również, że Boris Johnson zrezygnuje w czwartek z funkcji lidera konserwatystów, premierem jednak pozostanie do momentu wybory swojego następcy.

Jeszcze w środę Johnson zapewniał, że nie ma zamiaru rezygnować. Mówił, że mimo trudnych okoliczności jego zadaniem, jako premiera, jest wypełnianie mandatu, uzyskanego od wyborców w grudniu 2019 roku.

Boris Johnson miał wiedzieć o "niewłaściwych zachowaniach" Chrisa Pinchera

Falę odejść w rządzie Johnsona zapoczątkował minister zdrowia Sajid Javid, który złożył urząd w proteście przeciwko awansowi posła oskarżonego o niewłaściwe zachowania seksualne. To on oraz minister finansów Rishi Sunak we wtorek późnym popołudniem złożyli, w odstępie zaledwie kilku minut, dwie pierwsze rezygnacje. Za nimi podążyli następni członkowie rządu.

Rezygnacje wywołała sprawa posła Chrisa Pinchera, byłego już zastępcy whipa, czyli osoby odpowiedzialnej za dyscyplinę w klubie poselskim. Pincher przyznał się do "niewłaściwych zachowań" - miał między innymi molestować seksualnie dwóch mężczyzn w prywatnym klubie, będąc mocno pijanym - i złożył rezygnację z funkcji zastępcy whipa.

Po kilku dniach okazało się, że Boris Johnson najpewniej wiedział o oskarżeniach wobec konserwatysty, a mimo to awansował go w lutym, a jeszcze wcześniej - w 2019 r. - przekazał mu fotel wiceministra spraw zagranicznych. Sytuację pogarszały mało wiarygodne i - jak wszystko wskazuje - nieprawdziwe wyjaśnienia, które składał w tej sprawie rzecznik premiera. Najpierw deklarował, że Johnson zupełnie o tym nie wiedział, później, że nie wiedział jedynie o zarzutach, a słyszał tylko pogłoski, a wreszcie, że został zdawkowo poinformowany o zarzutach.

Boris Johnson. Kim jest?

Boris Johnson urodził się w 1964 roku. W maju 2008 roku objął urząd burmistrza Londynu. W 2015 roku podczas wyborów parlamentarnych został wybrany deputowanym do Izby Gmin. W lipcu 2016 roku został ministrem spraw zagranicznych w pierwszym gabinecie Theresy May, dwa lata później podając się do dymisji.

W lipcu 2019 roku został wybrany nowym liderem Partii Konserwatywnej i objął urząd premiera Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Trzy lata później, 7 lipca 2022 roku, ogłosił rezygnację ze stanowiska.