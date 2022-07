Wyścig o miano kolejnego przywódcy konserwatystów już się rozpoczął. Wielu ministrów publicznie deklaruje, że chcieliby zostać nowymi liderami albo że na poważnie rozważają ubieganie się o to stanowisko. Niektórzy z nich nie czekali nawet na oficjalną informację o rezygnacji Johnsona. Wyraźny faworyt nie został jeszcze jednak wyłoniony. Kto mógłby zostać nowym liderem konserwatystów?

Ben Wallace

Zdjęcie Ben Wallace / DANIEL LEAL/AFP / AFP

Sekretarz obrony Ben Wallace okazał się liderem sondaży przeprowadzonych we wtorek i środę. To jego na tym stanowisku chcieliby widzieć członkowie Partii Konserwatywnej (drugie i trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęli Penny Mordaunt i Rishi Sunak).

Reklama

Nie wiadomo jednak, czy Wallace zdecydowałby się o ubieganie o to stanowisko. Przemawiając do dziennikarzy w czwartek tuż przed oświadczeniem Johnsona o rezygnacji, odmówił komentarza, czy będzie kandydował na stanowisko premiera. Jak jednak wtedy podkreślił, kryzys polityczny nie wpłynie na wsparcie Ukrainy ze strony Wielkiej Brytanii.

Rishi Sunak

Zdjęcie Rishi Sunak / DANIEL LEAL / AFP / POOL / AFP

Nadzieje na przywództwo ministra finansów Rishi Sunaka miały zostać mocno nadszarpnięte na początku tego roku z powodu afery podatkowej. Jednak dzięki wtorkowej decyzji w sprawie opuszczenia gabinetu Johnsona jego szanse wydają się większe - to on był jedną z dwóch pierwszych osób, które postanowiły o rezygnacji. Od dawna uważany za faworyta do zastąpienia Johnsona.

Dzięki konferencjom prasowym w sprawie covidowych programów wsparcia zbudował silny wizerunek, zdobywając uznanie za szybkie działanie pomocowe dla rodzin i firm. Niedawno jednak pojawiły się kontrowersje dotyczące spraw finansowych jego rodziny.

Penny Mordaunt

Zdjęcie Penny Mordaunt / Isabel Infantes / AFP / AFP

Była sekretarz obrony Penny Mordaunt w sondażu członków Partii Konserwatystów okazuje się być drugim wyborem na nowego przywódcę. Jednak jej decyzja o pozostaniu na stanowisku w obliczu lawinowych rezygnacji wydaje się dosyć kontrowersyjna. Mordaunt zabrała głos w tej sprawie dopiero w czwartek rano, publikując wypowiedź Bena Wallace’a o tym, że "opinia publiczna nie wybaczyłaby nam, gdybyśmy pozostawili te urzędy puste" i wyrażając swoją aprobatę w tym temacie.

W sprawie Partygate była jednym z największych krytyków zachowania premiera.

ZOBACZ: Wielka Brytania czeka na raport w sprawie Partygate

Sajid Javid

Zdjęcie Sajid Javid / NIKLAS HALLE'N / AFP / AFP

To minister zdrowia Sajid Javid we wtorek wieczorem zapoczątkował falę rezygnacji w rządzie Johnsona. Podczas gdy Sunak w oświadczeniu koncentrował się na potrzebie innej strategii ekonomicznej, Javid przedstawił jako priorytet kwestię uczciwości.

Wcześniej mówiono o nim jako o silnym pretendencie do przywództwa w partii, jednak działania i decyzje podjęte przez Sunaka w czasie pandemii przesunęły go wyżej w typowaniach do tego tytułu.

Liz Truss

Zdjęcie Liz Truss / JUSTIN TALLIS / AFP / AFP

Minister spraw zagranicznych po rezygnacjach Javida i Sunaka deklarowała swoje wsparcie dla Borisa Johnsona, co może okazać się nie bez znaczenia w przypadku przyszłego wyścigu o przywództwo w Partii Konserwatywnej.

W sondażu przeprowadzanym wśród torysów znalazła się na czwartym miejscu.