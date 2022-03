- Docierają do nas informacje, że ta hala jest likwidowana. Białorusini zabierają przebywające tam osoby i wypchają je na stronę polską - powiedziała Michalska.

Wyjaśniła, że w ostatnich dniach podczas prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zatrzymywani są migranci z Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Przypomniała, że docierali oni na Białoruś w ubiegłym roku i byli lokowani w hali centrum logistycznego w Bruzgach.

- Irak dominował w ubiegłym roku, więc osoby przez nas ostatnio zatrzymywane są prawdopodobnie z Bruzg - dodała rzecznik.

Białoruś. Likwidacja obozowiska w Bruzgach

We wtorek służby prasowe białoruskiego Państwowego Komitetu Granicznego poinformowały, że w centrum logistycznym w Bruzgach przy granicy z Polską nie ma już imigrantów i punkt ten zakończył pracę.

Przekazały one, że w nocy z 21 na 22 marca 98 imigrantów odleciało z Mińska rejsem ewakuacyjnym do Irbilu w irackim Kurdystanie.

"Pozostali cudzoziemcy zostali na własną prośbę rozlokowani w hotelach i sanatoriach, gdzie oczekują na następne rejsy wyjazdowe" - głosi oświadczenie Komitetu. Według szacunków portalu Zerkalo.io jeszcze 20 marca w Bruzgach pozostawało 409 osób.

Na początku listopada ubiegłego roku kilka tysięcy migrantów eskortowanych przez białoruskie służby przybyło do przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi. Nastąpiła zmasowana próba siłowego przejścia na terytorium Polski. Polskie służby były brutalnie atakowane kamieniami, konarami, metalowymi elementami zniszczonego ogrodzenia. Po odparciu ataków przez polskie służby, Białorusini umieścili cudzoziemców w hali centrum logistycznego.

Granica polsko-białoruska. 134 osoby chciały nielegalnie ją przekroczyć

We wtorek Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że minionej doby aż 134 osoby próbowały dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi. To najwięcej od początku roku.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca, jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej na tym terenie od 2 września do 30 listopada 2021 r. był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego. Trwa budowa zapory chroniącej granicę.