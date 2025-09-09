W skrócie Czeskie, węgierskie i rumuńskie służby wywiadowcze rozbiły siatkę agentów działających na rzecz Białorusi.

Akcja przebiegła przy wsparciu Eurojust, a czeski wywiad przekazał, że agenci przekazywali tajne informacje KGB.

Zdemaskowano też białoruskiego dyplomatę w Pradze, który został uznany za persona non grata i musi opuścić Czechy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Czeski Denik przekazał w poniedziałek, że rozpracowani agenci zdobywali we wspomnianych krajach tajne informacje i przekazywali Białoruskiemu Komitetowi Bezpieczeństwa Państwowego (KGB).

Według czeskiej Służby Bezpieczeństwa Informacyjnego, która koordynowała akcją, Białoruś stworzyła w tym celu na terenie Czech, Węgier i Rumunii całą siatkę wywiadowczą.

- To kolejny z serii przypadków, które pokazują, jak istotna jest współpraca międzynarodowa w obecnej sytuacji bezpieczeństwa. To także odpowiedź na zarzuty, że współpraca między służbami wywiadowczymi rzekomo nie działa - ocenił Michał Koudelka, dyrektor Służby Bezpieczeństwa Informacyjnego.

Białoruscy agenci w Europie. Czechy zdemaskowały dyplomatę

Akcja pozwoliła także zdemaskować Białorusina, który przez kilka lat pracował w ambasadzie Białorusi w Pradze. Jak poinformowało czeskie MSZ, agent pracujący dla służb specjalnych został uznany za personę non grata.

"Nie będziemy tolerować nadużywania osłony dyplomatycznej w działalności służb specjalnych" - podkreślił resort w oświadczeniu.

Media podają, że dotychczasowy dyplomata ma 72 godziny na opuszczenie Czech.

Źródło: Denik

"Polityczny WF": Filmik Sikorskiego obiegł sieć. "Znowu nie wytrzymał" INTERIA.PL