Białoruskie media: 100 tys. euro za współpracę

Jak pisze niezależny portal Zierkało, we wtorek w państwowej telewizji nadany został materiał, którego autorzy twierdzą, że "polskie służby specjalne jakoby próbowały nakłonić białoruskiego dyplomatę do współpracy za 100 tys. euro", a zdarzenie to miało mieć miejsce w Kiszyniowie.