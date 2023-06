Mieszkańcy Perth w Australii wszczęli spór ze swoimi sąsiadami. Jedna ze stron, mieszkająca w Burns Beach, stwierdziła, że zapach przyrządzanego przez sąsiadów mięsa, który wydobywa się przez jego okno, sprawia, że wegańska rodzina źle się czuje.

Postanowili więc wysłać liścik, który opatrzono podpisami "proszę potraktować poważnie" i "ważna wiadomość". W środku zaś napisano: "Witaj sąsiedzie, czy mógłbyś zamknąć boczne okno podczas gotowania? Moja rodzina to weganie (jemy tylko pokarmy roślinne), a zapach mięsa, które gotujesz, sprawia, że czujemy się chorzy i zdenerwowani" - przytacza treść notatki "The Independent".

Na końcu dopisano, że będą wdzięczni za wyrozumiałość, a adresatami wiadomości są Sarah, Wayne i ich dzieci.

Australia: Wegańska rodzina ma dość zapachu mięsa. Wysłali list

Treść listu udostępniono na facebookowym profilu Hey Perth, a pod postem pojawiła się masa negatywnych komentarzy. Wielu użytkowników było wściekłych, że rodzina wegan poczuła się uprawniona do wysłania wiadomości o takiej treści. "Odpaliłbym wędzarnię i przez 12 godzin smażył mostek z kiełbasą na lunch" - głosi jeden z komentarzy.

Inny komentarz z kolei brzmi: "Jezu, do czego ten świat zmierza, skoro nie możesz ugotować steku we własnej kuchni". Pozostali żartowali zaś, że w ramach zemsty urządziliby sąsiedzkiego grilla. Znalazły się również osoby, które twierdziły, że to niczyja sprawa, co sąsiedzi gotują w swoich domach.

"Następnie ci ludzie będą prosić fast foody o zamknięcie otworów wentylacyjnych, aby zapach gotowanego mięsa nie zanieczyszczał ich cennego powietrza" - zażartował inny użytkownik. "Jeśli jest ci tak niedobrze, to może to ty powinieneś zamknąć okna. Przestań narzucać innym swoje poglądy na temat jedzenia" - dodano.



Nie zabrakło również tych, który podpowiedzieli, jak rodzina, która otrzymała list od wegan, powinna zareagować. Pewien użytkownik podał, że jeśli ich okno rzeczywiście znajdowałoby się zbyt blisko sąsiadów, to powinni je zamknąć podczas gotowania mięsa, jednak jeśli urządziliby grilla, to rodzina wegan powinna się dostosować.

Pojawił się również komentarz, który mówi, że należy zrobić to samo, co weganie. "Wystarczy ta sama odpowiedź. Drogi sąsiedzie, proszę zamknij okna, kiedy gotujesz warzywa, ponieważ jestem mięsożercą i zapach gotowanych warzyw jest dla mnie obraźliwy" - brzmi treść.