Banksy ozdobił londyńskie zoo. "Absolutnie genialne"

Potwierdzono, że grafika, która pojawiła się przy wejściu do zoo w Londynie to najnowszy obraz Banksy'ego w ramach serii przedstawiającej zwierzęta. Głównym bohaterem dzieła został tym razem goryl. To już dziewiąty obraz Banksy'ego, który w ciągu kilku dni pojawił się w Londynie.