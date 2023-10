Gorączka w USA trwająca od 35 losowań została zakończona. W środowym losowaniu padła najwyższa wygrana. Zwycięskie liczby Powerball to : 22, 24, 40, 52, 64 i czerwona kula Powerball 10 .

Powerball. Padła druga najwyższa wygrana

Nagroda może zostać wypłacona w całości teraz - wtedy po opodatkowaniu wyniesie 774,1 mln dolarów lub wygrany może zdecydować się na wypłacenie całej sumy w ratach rozłożonych na 29 lat - informuje The New York Post.

Szansa na główną wygraną Powerball wynosi 1 do 292 milionów.

Po środowym losowaniu nagrody w wysokości dwóch milionów dolarów trafią także do mieszkańców Arizony i Pensylwanii, a po milionie do dwóch graczy w Kalifornii i Florydzie, do mieszkańca Wirginii, Oklahomy i stanu Nowy Jork.