Co najmniej 31 osób zginęło, a 15 zostało rannych w wyniku wypadku, do którego doszło w południowej części Boliwii. Autobus wypadł z trasy i spadł do 800-metrowego wąwozu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że winę ponosi kierowca, który przekroczył dopuszczalną prędkość i stracił panowanie nad kierownicą.