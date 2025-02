41 osób zginęło w Meksyku w wyniku zderzenia autobusu z ciężarówką - podały tamtejsze władze. Pojazd doszczętnie spłonął. Ofiary śmiertelne to 38 pasażerów i dwóch kierowców. Według komunikatu przewoźnika, do którego należał autobus, ciężarówka zjechała nagle na przeciwległy pas, doprowadzając do zderzenia. Śledczy ustalają dokładne przyczyny tragedii.