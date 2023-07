- Kiedy rano przychodzą emeryci lub rodziny z małymi dziećmi, jest spokojnie. Słuchają moich uwag i traktują mnie z szacunkiem. Ale koło południa zbierają się młodzi ludzie, zwykle są to grupy liczące powyżej 20 osób . Kiedy zwracam się do nich, gdy powodują zagrożenie na trampolinie lub zjeżdżalni, jestem obrażany - podkreślił ratownik.

Ataki i napaści na basenach

Stwierdził też, że trudna do wytrzymania stała się atmosfera w jego miejscu pracy. - Jest jak w więzieniu, mimo że to odkryty basen. Agresorzy mają większy szacunek do policji, niż do ratowników - zaznaczył i dodał, że obecnie na jego basenie teren obiektu patroluje 20 mężczyzn, którzy pilnują porządku i sprawdzają torby wchodzących osób. Mają też tam być policjanci w cywilu.