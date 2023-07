Akty przemocy, do których dochodzi na otwartych pływalniach, wywołują w Niemczech ogromne emocje . Głos zabrał burmistrz Berlina Kai Wegner , postulując wprowadzenie zwiększonych środków bezpieczeństwa. Celem powinno być, jego zdaniem, trzymanie bandytów z dala od basenów i kąpielisk.

- W systemie bramek musimy zwrócić uwagę na to, by przestępcy, a na ogół są to recydywiści, w ogóle nie wchodzili na baseny - powiedział polityk CDU w programie ZDF "Morgenmagazin". Podkreślił, że w niektórych krajach wyciągnięto już konsekwencje z tego typu zachowań.