Duda zaznaczył, że dla Rosji prawa człowieka są "jedynie fasadą", w momencie gdy każdy obywatel tego kraju może zostać skazany na dziesiątki lat kolonii karnej lub stracić życie z jakiegokolwiek powodu.

- Spotykamy się w krytycznym momencie, kiedy Rosja (...), razem ze swoim wasalem Łukaszenką, atakuje cały wolny świat. Nie możemy się temu poddawać. Musimy być jeszcze bardziej zjednoczeni. Sprawmy, by ta chwila pozwoliła nam wzmocnić naszą tożsamość i jedność - powiedział.

Deklaracja i rejestr szkód wyrządzonych Ukrainie

Duda mówił też o deklaracji, która ma zostać przyjęta podczas szczytu i która - jak podkreślił - potwierdzi wspólną odpowiedzialność i determinację, by jak najdłużej wspierać Ukrainę.

- Równie ważną sprawą będzie utworzenie rejestru szkód wyrządzonych Ukrainie przez rosyjską agresję. To ważny krok, aby pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni popełnionych w Ukrainie. Zbrodnie trzeba rozliczać. Kluczowe znaczenie ma zadośćuczynienie ofiarom i ich bliskim. Ale jest to również warunek wstępny pokoju i stabilności w przyszłości - oświadczył prezydent.

- Dzisiaj to Ukraina przelewa krew i oddaje życie w imię wartości, które leżą u podstaw naszej tożsamości. My - wolny świat - musimy być zdeterminowani wspierać ich w tej walce. Bez takiego wsparcia wszystkie nasze deklaracje pozostaną nieważne - powiedział podczas szczytu.