Amsterdam nakłada kaganiec na gości. Bez wieczorów kawalerskich i marihuany

Oprac.: Harald Kittel Świat

Burmistrz i rajcy Amsterdamu, konstytucyjnej stolicy Holandii, przychylili się do wniosków wściekłych mieszkańców, którzy mają dość swobodnego zachowania przybywających do ich miasta z całego świata turystów. Magistrat planuje ukrócić wieczory kawalerskie i organizowane dla przyjezdnych spacery po pubach, a także wymusić wcześniejsze zamykanie lokali. Restrykcje czekają dzielnicę czerwonych latarni, która przyciąga klientelę do miejsc oferujących usługi seksualne.

Zdjęcie Władze Amsterdamu chcą ukrócić ekscesy. Chcą powstrzymać turystów, którzy przyjeżdżają się wyszaleć / John Short/Design Pics RM/East News / East News