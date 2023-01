"Przeczucie mówi mi, że będziemy walczyć w 2025 roku" - brzmi fragment notatki ujawnionej przez amerykańską telewizję NBC. Jej autorem ma być czterogwiazdkowy generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, Mike Minihan. Adresatami wiadomości, która najpierw pojawiła się mediach społecznościowych, a następnie została potwierdzona przez Pentagon, są wszyscy dowódcy jednostek AMC.

Zaapelował on o doprowadzenie ich jednostek do maksymalnej gotowości operacyjnej na wypadek konfliktu zbrojnego, do którego ma dojść w najbliższym czasie. Wojna z Chinami ma toczyć się o Tajwan - region, którego niepodległości nie uznaje Państwo Środka i większość społeczności międzynarodowej, a które nieoficjalnie wspiera USA.

Reklama

Generał przekazał wytyczne dotyczące m.in. ćwiczeń ze strzelania. Podczas szkolenia żołnierze powinni być bardziej otwarci na podejmowanie ryzykownych decyzji, a przygotowania do bezpośrednich konfrontacji mają polegać na każdorazowym opróżnieniu całego magazynka i skupieniu się na "celowaniu w głowę".