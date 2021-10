Alec Baldwin. Nowe fakty o tragedii na planie "Rust". Aktor celował w kamerę

Do tragedii na farmie Bonanza Creek Ranch doszło w ostatni czwartek w trakcie kręcenia filmu "Rust". Broń trzymana przez Aleca Baldwina przypadkowo wypaliła. Zginęła 42-letnia autorka zdjęć Halyna Hutchins, a reżyser Joel Souza został ranny i przewieziony do szpitala.

Broń-rekwizyt został wręczony Baldwinowi przez asystenta reżysera Dave Hallsa. Ten zapewnił aktora, że broń jest "zimna", czyli bezpieczna i nienaładowana. Pistolet był jednym z trzech, które płatnerz filmu, Hannah Gutierrez, umieściła na wózku przed budynkiem, będącym miejscem sceny. Z sądowych dokumentów wynika, że Halls wziął broń z wózka i zaniósł ją Baldwinowi, nieświadomy, że jest naładowana ostrymi nabojami.



"Złapała się za brzuch, zaczęła się chwiać"

BBC News dotarło do oświadczeń Souzy i Russela sporządzonych przez funkcjonariuszy.



"Joel przekazał, że sam stał za Hutchins, a Alec siedział na ławce i ćwiczył wyjmowanie broni z kabury. W pewnym momencie reżyser usłyszał coś co brzmiało jak smagnięcie, a następnie głośny huk" - czytamy. W tej scenie aktor miał odegrać celowanie w kamerę.



42-latka została ranna w okolice klatki piersiowej. "Joel niejasno pamięta, że złapała się brzuch i klatkę piersiową. Zaczęła chwiać się i potykać się, upadła na ziemię" - dodano w dokumentach.



Z zeznań Russela, który w momencie zdarzenia stał tuż obok Hutchins wynika, że postrzelona kobieta "nie czuła nóg".



Pytany o to, w jaki sposób Baldwin obchodził się z bronią na planie, operator przyznał, że wszystkie czynności wykonywał "bardzo ostrożnie". Za każdym razem po odbezpieczeniu broni upewniał się, że w jego najbliższym otoczeniu nie ma dziecięcych aktorów.



Alec Baldwin wycofuje się z życia publicznego

Alec Baldwin dzień po tragedii wydał oświadczenie w mediach społecznościowych. "Nie ma słów, aby wyrazić mój szok i smutek z powodu tragicznego wypadku, w którym zginęła Halyna Hutchins, żona, matka i powszechnie podziwiana koleżanka. W pełni współpracuję z policją, by wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tej tragedii i jestem w kontakcie z jej mężem, oferując swoje wsparcie jemu i jego rodzinie. Moje serce jest złamane, z powodu tego, co spotkało ją, jej męża, syna, i wszystkich, którzy znali, i kochali Halynę" - napisał.



W poniedziałek serwis "People" przekazał, że aktor postanowił na jakiś czas wycofać się z życia publicznego i odwołał swoje najbliższe projekty. Serwis cytuje osobę z otoczenia gwiazdora, która zdradziła, że Baldwin przeszedł poważne załamanie psychiczne.