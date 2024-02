Kanadyjczyk chińskiego pochodzenia doprowadził do dramatycznej sytuacji w mieście Chiang Mai w Tajlandii . W środę około godziny 22:00 (w Polsce godzina 4:00 w czwartek) lot TG121 linii Thai Airways stał na pasie startowym, czekając na możliwość wylotu.

Tajlandia. Incydent na lotnisku w Chiang Mai

Uniemożliwiło to wystartowanie maszyny, a także jej szybkie przetransportowanie w inną część lotniska. W związku z tym 13 lotów zostało sparaliżowanych - część samolotów nie mogła wystartować, a część zmuszona była krążyć nad lotniskiem przez pewien czas, co doprowadziło do licznych opóźnień.