Absurd w rosyjskiej szkole. Groźny skazaniec witany jak bohater

O nietypowej wizycie w rosyjskiej szkole informują tamtejsze media. Portal The Moscow Times donosi o "specjalnym" gościu, który odwiedził uczniów w miejscowości Wyjezdnoje w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Jak się okazuje, rosyjska propaganda nie próżnuje i ze swoim przekazem chce skutecznie docierać również do najmłodszych. Można przypuszczać, że właśnie dlatego zaproszono go na spotkanie, podczas którego opowiadał o doświadczeniu, które zdobył w trakcie wojny w Ukrainie.

Najemnika Aleksandra Rasprawina powitano jak lokalnego bohatera , a po rozmowie z dziećmi zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Widzimy na nich grupkę uczniów, dwie osoby dorosłe - to najpewniej nauczyciele - a także samego bojownika w pełnym kamuflażu.

Rosja. Skazaniec na spotkaniu z dziećmi powitany w szkole jak bohater

The Moscow Times donosi też, że o spotkaniu z rosyjskim najemnikiem w poście w mediach społecznościowych poinformowała sama szkoła. Z relacji zamieszczonej przez placówkę dowiadujemy się, że uczniowie byli z wizyty " bardzo zadowoleni ". Czytamy też, o czym dokładnie mówił bojownik. Miał m.in. chwalić się, jak uratował z niewoli swoich 16 towarzyszy, opisywać sytuację, w której sam został ranny czy opowiadać o wręczonych mu "odznaczeniach bojowych".

Z kolei media dotarły do faktów, z których wynika, że na Rasprawinie ciążą poważne wyroki. Prócz morderstw miał on wdawać się w bójki po pijanemu, pobić własnego dziadka czy doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała.