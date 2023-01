21 miejscowości na Wyspach ma ogromny problem. Domy zagrożone zniszczeniem

Organizacja wskazała 21 miejscowości, które do końca trwającego wieku odczują skutki zniszczeń. Jak podaje "Daily Mail" najbardziej zagrożone społeczności przybrzeżne znajdują się w Kornwalii, Cumbrii, Dorset, East Yorkshire, Essex, Kent, Norfolk, czy Sussex.

Szkody szacowane na prawie 600 mln funtów

Już w przeszłości na wybrzeżu Wielkiej Brytanii widziane były podobne zjawiska. W wyniku silnych sztormów dochodziło do podmywania klifów i siła żywiołu spychała domy do morza. W 2013 roku w Hemsby w hrabstwie Norfolk miał miejsce największy przypływ od 1953 roku, który spowodował, że wysokie fale porwały domy znajdujące się na szczycie wybrzeża.

Specjaliści wskazują, że dekadę później sytuacja wygląda jeszcze gorzej i wciąż eskaluje. Do 2100 roku zniknie w taki sposób ponad 2200 domów - szacują. Przyszłe szkody wyniosą, zdaniem organizacji One Home, prawie 600 mln funtów.

Mieszkańcy nie są chronieni

Przyczyną zjawisk jest erozja wybrzeża, która zachodzi w wyniku m.in. powtarzalnego uderzania fal o nabrzeże. - Poziom wody w morzach rośnie wraz ze wzrostem globalnych temperatur, a to z kolei wpływa również na to, jakie są fale. To nieodwracalne zmiany, które powodują, że ściany klifu coraz szybciej się kruszą - mówi, cytowana przez brytyjskie media, dyrektor One Home.

- Nie możemy odwrócić biegu wydarzeń, ani zbudować muru przy wybrzeżu, dlatego pilnie musimy pomóc lokalnym mieszkańcom w przygotowaniu się na nadchodzące szkody - dodaje.

Jak wskazuje, wielu mieszkańców zagrożonych miejscowości nie zdaje sobie sprawy z sytuacji i w chwili zakupu domu nie wiedzieli oni, że nieruchomość jest zagrożona. Kiedy już żyją na niebezpiecznym terenie, każdy sztorm przyjmują z ogromnym strachem - czytamy.

Działacze One Home alarmują, że wielu właścicieli zagrożonych nieruchomości nie ma dostępu do systemu odszkodowań. Właściciele mogą nagle zostać wezwani do wyburzenia swoich domów z uwagi na rosnące zagrożenie, a jednocześnie będą spłacać kredyt hipoteczny, który wzięli na zakup niszczonej nieruchomości - ostrzega organizacja.